Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Türk işaret diline çevrildi - ANKARA

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi tam metninin Türk işaret dili çevirisi Ankara Üniversitesi TÖMER'in işitme engelli hocalarınca yapıldı. Başarılı çalışmaya katkı verenlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Prof. Dr. İbiş'in linkini paylaştığı videoda, Ankara Üniversitesi TÖMER İşaret Dili Programları Koordinatörlüğü görevlilerinin Gençliğe Hitabe'yi Türk işaret diline çevirerek anlattığı görülüyor.

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