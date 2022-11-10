Atatürk'ün elbiselerinin minyatürlerini hazırladılar

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nde El Sanatları ve Teknolojisi Nakış Bölümü’ndeki 20 ekip 2010 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sivil hayatta kullandığı 15 farklı elbisenin birebir aynısını dikmek için kolları sıvadı.
İHA'nın haberine göre proje 1.5 yıla yakın zamanda tamamlandı. 1.5 yıl sonrasına Atatürk’ün giydiği elbiselerin aynısı dikildi. Minyatürlerden oluşan sergi her 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde sergileniyor. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören sergi, vatandaşlar tarafından da tam not aldı.
1 BUÇUK YILDA HAZIRLANDI
Projeye 2010 yılında başladıklarını belirten Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Rabia Yeşilgöz, “Minyatür Atatürk giysileri koleksiyonumuzu 2011 yılında tamamladık. Her 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken enstitümüzde sergiliyoruz. Toplamda 15 adet minyatür Atatürk giysi koleksiyonumuz bulunuyor. Uzun soluklu bir araştırma oldu. Minyatür olduğu için daha da zor oldu. Bir şeyin küçüğünü çalışmak çok daha zordur. Aslında benzetilerek çalışıldı. Çok emek harcadık. 20 kişilik bir ekip 1.5 yıla yakın zaman emek verdi. Ziyaret edenler çok beğeniyor. Biz de beğenerek çalıştık” sözlerine yer verdi.
"ARAŞTIRMA DEĞİL ÜRETİM ZORDU"
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nde tasarım öğretmeni olarak görev alan Serpil Ergül Çakan, "Her çalışmamızda olduğu gibi bu projemizde de araştırmasını yaparak başladık. Bunun için Atatürk evlerine, Anıtkabir'e, müzelere giderek ziyaretlerde bulunduk. Kıyafetleri tek tek inceleyerek ölçülerini aldık. Daha sonra minyatür haline dönüştürdük. Önce küçük Atatürk heykelleri yaptık. Hepsi aynı boyuttadır. Her şeyi bütün detayları ile çalıştık. Çok zor oldu, araştırma değil üretim zor oldu. Atatürk her alanda deha olduğu gibi giysi konusunda da tam bir stilist diyebiliriz" dedi.
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