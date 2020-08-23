Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi.
Vali Abdullah Ayaz, Atatürk Anıtı önündeki törende Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsil eden Türk bayrağını öğrencilerden teslim aldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt alanına belediyenin çelengi bırakıldı. Daha sonra Atatürk'ün Çankırılılara hitabı okundu.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya gelişi ve Şapka İnkılabının 95. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.
Atatürk'ün şapka inkılabının fitilini Çankırı'da yaktığını anımsatan Esen, "Vatansever Çankırı halkının büyük bir heyecan ve inanç ile Atasını karşılaması, onun ilke ve inkılaplarına bağlılığının en büyük göstergesidir. Bu yüzden Çankırılılar dün olduğu gibi bugün de Atasının özgürlüklerinin, demokrasisinin ve değerlerinin her zaman yanındadır." dedi.
Anadolu insanının yurduna ve milletine büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu dile getiren Esen, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çankırı, Ilgaz, Kastamonu, İnebolu güzergahı, yavrusunun üzerindeki örtüyü, 'Aman nemden etkilenmesin' diyerek cephanesine örten, cefakar anaların, fedakar babaların ve yaşı ne olursa olsun kahraman evlatların yoludur. Böyle bir örneği ancak Anadolu'da görür, Anadolu'da yaşarsınız. O günden bugüne değişmeyen en önemli şey coğrafyası, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve tüm kaynakları ile bu ülkeyi hazmedemeyenlerdir. Geçmişinde gurur duyulacak bir mücadelenin geçiş noktası olan memleketimiz Çankırı, bugün ve yarın da pusuda yatan hainlere göz açtırmayacaktır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti kendisinin de ifade ettiği gibi ilelebet payidar kalacaktır."
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