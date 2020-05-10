Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrinde anma töreni

AA

Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene, Kaymakam Ali Rıza Çalışır, Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri vatandaşlar katıldı. Törende mezara karanfil bırakılıp dua edildi.

Kaymakam Ali Rıza Çalışır, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm annelerin gününü kutladı.

Atatürk'ün annesinin kabrinin Karşıyaka'da olmasına dikkati çeken Ali Rıza Çalışır, "Çok özel bir mekandayız. Dua edip çiçeğimizi takdim ettik. İlçe genelinde de şehit annelerini ve 100 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek hediyelerini veriyoruz. Ben annemi kaybettim. Herkes annesinin kıymetini bilsin." dedi.

Ali Rıza Çalışır'a İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, İlçe Müftüsü İsa Gürler ve ilgililer eşlik etti.