Atatürk Kültür Merkezi'nde bu hafta

Atatürk Kültür Merkezi'nde 12-18 Aralık haftasında öne çıkan etkinlikler şu şekilde:

ÖZGÜN MÜZİKTE BİR PORTRE: AHMET KAYA // 13 ARALIK // TİYATRO SALONU // 20.00

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, özgün müzik olarak adlandırılan farklı bir müzik türünün mimarı olan Ahmet Kaya'nın şarkılarıyla AKM Tiyatro Salonunda seyircinin karşısına çıkıyor. Türk müzik tarihine değişik bir nefes olan Ahmet Kaya şarkıları konserinin solistleri Sevingül Bahadır, Cihan Okan, Jülide Karan ve Enver Merallı olacak.

MAÇIN ADAMI // 13-14 ARALIK // ÇOK AMAÇLI SALON // 16.00

2020 yılında dünya prömiyerini yapan, Clint Dyer ve Roy Williams'ın yazdığı "Maçın Adamı" oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yorumuyla seyirciyle buluşuyor. AKM Çok Amaçlı Salonda Kayhan Berkin'in yönetmenliği ve Hira Tekindor'un çevirisiyle seyircinin karşısına çıkacak oyun, basit bir hayat süren ve basit bir adam olan Michael'ın, babasının ani ölümünden sonra cevaplarını bilmediği sorularla karşı karşıya kalmasını konu ediniyor. Erkeklik, vatan sevgisi, göçmenlik, aile gibi kavramları baba-oğul ilişkisi üzerinden inceleyen oyun, seyirciyi bu soruların cevaplarını Michael ile birlikte aramaya davet ediyor. Cem Zeynel Kılıç'ın 'Michael', Kerim Urun'un 'Adam' rolünde yer aldığı oyunun dramaturjisi Günay Ertekin'e, dekor tasarımı Aytuğ Dereli'ye, kostüm tasarımı Dilek Kaplan'a, ışık tasarımı Serhat Akın'a, müziği ise Orhan Enes Kuzu'ya ait.

SEHER YELİ DOĞUMUNUN 100. YILINDA ÂŞIK KUL AHMET // 14 ARALIK // TİYATRO SALONU // 20.00

20. yüzyılın son dönem âşıklarından, ozanlık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Kul Ahmet, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından türküleriyle anılıyor. AKM Tiyatro Salonunda 14 Aralık'ta gerçekleşecek konserde, Kul Ahmet'in oğlu Mehmet Kartalkanat da solistler arasında yer alacak. Barış Manço'nun kendisinden etkilenerek "Kul Ahmet'in ceketi" şarkısını bestelediği ozan, kentsel ve sosyal olayları konu edinen türküleriyle bir kez daha hatırlanacak.

TANBURİ ALİ EFENDİ BESTELERİ TÜRK MÜZİĞİ AKŞAMLARI // 15 ARALIK // ÇOK AMAÇLI SALON // 19.30

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, 15 Aralık Perşembe akşamı saat 19.30 itibarıyla AKM Çok Amaçlı Salonda; 19. yüzyılın en önemli Klasik Türk müziği bestekârlarından olan Tanburi Ali Efendi'nin Sûzidil klâsik takımı ve devamında da kendisinin değişik makamlarda bestelerini icrâ edecekler.

KARMAKARIŞIK // 15-17 ARALIK // TİYATRO SALONU // 20.00

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ray Cooney'in yazdığı oyunu, Haldun Dormen ve Kemal Uzun'un çevirisi ve Haldun Dormen'in yönetmenliğinde tiyatroseverlerle buluşturuyor. AKM Tiyatro Salonunda sahnelecek oyun, Richard Phillips adında saygın bir bakanın, rakip partinin sekreteriyle küçük bir kaçamak yapmak için bir otel odası tutmasıyla başlıyor. Ancak otel odasında bir cesetle karşılaştıklarında olaylar içinden çıkılmaz ve karmakarışık bir hal alıyor.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI & DANİEL SMİTH & HANDE KÜDEN & KNUT WEBER // 16 ARALIK // TİYATRO SALONU // 20.00

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, AKM Tiyatro Salonunda sanatseverleri klasik müzikle buluşturmaya devam ediyor. 16 Aralık'taki konserde, Şef Daniel Smith yönetimindeki orkestra, keman sanatçısı Hande Küden ile viyolonsel sanatçısı Knut Weber'e eşlik edecek. J. Brahms'ın "İkili Konçerto, La Minör Op.102" eseriyle başlayacak konser, E. Elgar'ın "Senfoni No.1 Op.55 La Major" eseriyle devam edecek.

KAHVE KONSERLERİ: KANUN PİYANO İKİLİSİ // 17 ARALIK // ÇOK AMAÇLI SALON // 11.00

Yüzyıllar önce farklı kıtalarda doğan ve kendi müzik dünyalarının değerli temsilcileri olan piyano ve kanun, 21. yüzyılın çağdaş teknikleriyle ele alınan yeni müzik dilleriyle "Kahve Konserleri" kapsamında yerini alıyor. AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek konserde, kanunda Esra Berkman ve piyanoda Lilian Tonella Tüzün, "New Music for Kanun & Piano" albümlerinde yer alan parçalar ve günümüz Türk bestecilerinin uyarlama ve özgün eserlerinden oluşan benzersiz bir repertuvar ile müzikseverlerle buluşuyor. Bu özgün repertuvara ek olarak Çetin Işıközlü'nün "Solo Kanun ve Solo Piyano için Serenatlar"ı ile Meliha Doğuduyal'ın "Mirrors of Time", Enis Gümüş'ün "Geçmişe Doğru Ağırlaşarak" ve Marcus Squeira'nın "Dut Ağacı Boyunca" başlıklı eserleri de seslendirilecek.

SAZ MUSİKİMİZDEN ÖRNEKLER // 17 ARALIK // ÇOK AMAÇLI SALON // 19.30

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, kanunda Turgut Özüfler, kemençede Ömer Aşcıoğlu ve tanburda Ahmet Yağmur Kucur ile farklı dönemlerin bestekârlarından çeşitli formlarda saz eserlerini müzikseverlerle buluşturuyor. AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek konserde, Tanburi Büyük Osman Bey, Tanburi Cemil Bey, Şehzade Seyfeddin Efendi, Hüseyin Sadeddin Arel, Sedad Öztoprak, Şerif Muhiddin Targan, Refik Fersan, Hasan Ferid Alnar, Reşat Aysu, Vecdi Seyhun gibi önemli bestekârların eserleri seslendirilecek.

749'UNCU YILDÖNÜMÜNDE "ŞEB-İ ARÛS // 18 ARALIK // TİYATRO SALONU // 11.30

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, kurulduğu günden bu yana 47 yıldır gelenek haline getirdiği, her Şeb-i Arûs yıldönümünde bir Mevlevî âyini seslendirme geleneğini, 749'uncu yıldönümünde de sürdürüyor. Hüseyin Fahreddin Dede'nin Acemaşîran âyininin seslendirileceği konserin solisti, Türk musikisinin son 50 yılında silinmez iz bırakmış olan Münip Utandı, klasiklerden bir repertuvarla sahne alacak. Saz solistleri Birol Yayla (tanbur), Salih Bilgin, (ney) Taner Sayacıoğlu (kanun), Lütfiye Özer (kemençe) ve Murat Bağdatlı'nın (ud) saz musikisinin seçkin örneklerini seslendirecekleri konseri, Mehmet Güntekin yönetecek.

AKM GALERİ'DE BU HAFTA



UYUM VE DENGE: CAM IŞIKLA YAŞAR // 25 ARALIK'A KADAR // AKM GALERİ

Atatürk Kültür Merkezinin geleneksel ve güncel sanatlara ev sahipliği yapan alanı AKM Galeri, Cam Ocağı Vakfı'nın 20'nci yılı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Cam Yılı kapsamında cam sanatıyla ilgili kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Seda Yavuz'un üstlendiği sergi, Cam Ocağı Vakfı'nın kuruluşundan bu yana hem Türkiye'den hem yurt dışından sanatçıların eserleriyle oluşturulan 2.300 parçayı aşan koleksiyonundan titizlikle seçilmiş eserleri bir araya getiriyor. "Bir nesneyi sanat yapan nedir?" sorusunu yönelten sergi, 20'nci yüzyıl itibariyle zanaatın bir nesnesi olmaktan çıkıp sanatın öznesi olmaya başlayan cam malzemesine farklı bir gözle bakmaya davet ediyor. Uyum ve Denge: Cam Işıkla Yaşar, 25 Aralık'a kadar AKM Galeride gezilebilir.

AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİNDE BU HAFTA

UKULELE ATÖLYESİ // 13-14-16-17 ARALIK // 16.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki Ukulele Atölyesi, müziksever minikleri yepyeni bir enstrümanla tanıştırıyor. Ukulelenin temel akorlarını ve parmak kombinasyonlarını öğrenen çocuklar, atölye için belirlenen şarkıyı hep birlikte çalıp söylüyor. Her atölyede yepyeni bir şarkıyla tanışan çocuklar doyasıya eğlenirken, aynı zamanda geniş bir ukulele repertuvarına da hakim oluyor.

RİTİM ATÖLYESİ // 13-14-16-17-18 ARALIK // 11.00, 16.00,11.00,14.00,15.00

Ritim Atölyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Eğitmen Eda Kocatürk yönetiminde düzenlenen atölyede çocuklar, kendilerine dağıtılan vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğreniyor, sonrasında toplu olarak oluşturdukları ritim grupları ile çalınan müziğe eşlik ediyor. Atölye, çocukların içlerindeki müzisyeni ortaya çıkarmaları için güzel bir fırsat yaratıyor.

ERKEN MÜZİK ATÖLYESİ // 13-14-16-17-18 ARALIK// 12.00, 13.00, 14.00

Çocukları erken yaşta müzikle tanıştıran atölye, davuldan metalofona, ritim çubuklarından üçgen zillere pek çok çalgıyı küçük sanatçıların hayatına sokuyor. Çocuklar bu sayede hem ritim duygularını geliştiriyor hem de bir orkestranın parçası olma, el-göz- beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar elde ediyor. Eğitmen Eda Kocatürk'ün yönetimindeki atölyede müzikle tanışan çocuklar, oyun ve müzik aracılığıyla keyiflerine keyif katıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ // 17 ARALIK // 15.00

Sumru Oğuz eğitmenliğindeki atölyede 4–6 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini sahneye yansıtıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezindeki atölyede rol yapmayı, canlandırmayı, doğaçlamayı öğrenen çocuklar, bir olaydan yola çıkıp farklı maceralara atılıyor! Atölye, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunurken, sosyal beceri, iletişim ve özgüven gibi konularda da sanat yoluyla güçlenmelerini sağlıyor.

MİNİ BALE ATÖLYESİ // 17 ARALIK // 16.00

Can Kandara eğitmenliğinde AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen Mini Bale Atölyesi, 4-5 aralığındaki geleceğin sanatçılarını küçük yaştan itibaren sanatın güzellikleriyle tanıştırıyor. Atölyede çocuklar dans ve ritim becerilerini artırmanın yanı sıra bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle el, kol ve bacak koordinasyonlarını geliştiriyor, canlandırılan masal ve hikâyeler ışığında hayal güçlerini zenginleştiriyor ve daha düzgün, dengeli ve kuvvetli bir bedene sahip oluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS ATÖLYESİ // 17 ARALIK // 17.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki Yaratıcı Dans Atölyesi, 4-6 yaş aralığındaki minik sanatseverlere yaratıcılıklarını dans yoluyla ifade etme fırsatı sunuyor. Sevdikleri müzikler eşliğinde basit dans hareket kombinasyonlarıyla tanışan çocuklar, dans ederken doğaçlama yapmayı ve hayal güçlerini kullanmayı da öğreniyor. Minik dansçılara yaşıtlarıyla gönüllerince dans ettikleri keyifli bir deneyim sunan Can Kandara'nın eğitmenliğini üstlendiği atölye, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DANS ATÖLYESİ // 17 ARALIK // 18.00

Yaratıcılığı dışa vurmanın en güzel yollarından biri olan dans, çocuklarla buluşuyor! AKM Çocuk Sanat Merkezinde Can Kandara'nın eğitmenliğinde 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, popüler şarkılar eşliğinde hep birlikte çeşitli kombinasyonlar oluşturup, özgün dans hareketleri ortaya çıkarıyor. Çocuklar müziğin ve dansın büyüsüyle coşarken, aynı zamanda beden koordinasyonları ve ritim duyguları da gelişiyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DRAMA ATÖLYESİ // 17 ARALIK // 16.00

Dilara Gülsüm Çamlıbel eğitmenliğindeki atölyede 7–10 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini sahneye yansıtıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezindeki atölyede rol yapmayı, canlandırmayı, doğaçlamayı öğrenen çocuklar, bir olaydan yola çıkıp farklı maceralara atılıyor! Atölye, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunurken, sosyal beceri, iletişim ve özgüven gibi konularda da sanat yoluyla güçlenmelerini sağlıyor.

RESİM SEVİNCİ // 17 - 18 ARALIK // 11.00

Metin Ceyran ile Resim Sevinci, AKM Çocuk Sanat Merkezinde geleceğin ressamlarını yetiştiriyor. Farklı temalarda benzersiz resimlere imza atan 7-11 yaş aralığındaki çocuklar, duygu ve düşüncelerini kâğıda aktarırken, zengin iç dünyalarını da boyayla dışa vuruyor.

RESİMLE TANIŞIYORUM // 17 - 18 ARALIK // 12.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde Metin Ceyran'ın eğitmenliğinde düzenlenen 'Resimle Tanışıyorum' atölyesi, 4–6 yaş arasındaki minikleri sanatın büyülü dünyasıyla buluşuyor. Çocuklar her atölyede farklı bir temayla resimler yapıyor. Hayal güçlerini resmin gücüyle birleştiren çocuklar zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden de gelişiyor.

ÇOCUKLAR İÇİN MASAL ATÖLYESİ // 17 – 18 ARALIK // 17.00

Masallarla yola çıkıp çocukların hayal dünyasıyla buluşan atölye, geleceğin sanatseverlerine yeni keşiflerin kapısını da aralıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezinde Dilara Gülsüm Çamlıbel eğitmenliğinde dinledikleri masallardan esinlenen 4-6 yaş aralığındaki çocuklarda farkındalığı artırmak, özgüvenli bir bakış sağlamak ve özgürce yaratma gücünü desteklemek amaçlanıyor.

KLASİK MÜZİKLE TANIŞMA ATÖLYESİ // 18 ARALIK // 11.00, 12.00

Atatürk Kültür Merkezi Aralık ayı boyunca çocukları Klasik Batı Müziği'nin en önemli bestecileri ve en önemli eserlere sahip isimleriyle buluşturuyor. 40 dakika boyunca çocuklarla klasik müziği, bestecileri ve bestecilerin ünlü eserlerini buluşturan atölyeler Eğitmen Neşe Oğuzsoy önderliğinde ve Uğraş Durmuş ile Atılgan Kaplanoğlu'nun eşliğiyle gerçekleştiriliyor. 18 Aralık Pazar günü saat düzenlenecek atölyelerde 6-10 yaş aralığındaki çocuklara özel, Wolfgang Amadeus Mozart çocuklara aktarılacak. Çocuklar Amadeus Mozart'ın müzik eserlerinden örnekleri canlı olarak dinleyecek, Mozart'ı daha yakından tanıyacak ve eserlere söz, hareket, vücut perküsyonu ve oyunlarla eşlik ederek müzik estetiklerini ve müzik repertuvarlarını geliştirme fırsatı yakalayacak.

TURTA GİRMEMİŞ ORMAN // 18 ARALIK // ÇOK AMAÇLI SALON // 13.00

Turta Girmemiş Orman'ın yamacındaki dağ, lezzetli dev çileklerle doludur. Sevimli aşçı ejderhanın dev çileği yemesi orman sakinleri tarafından yasaklanmıştır. En sevdiği şeyden mahrum bırakılan sevimli ejderha, çok huysuz ve mutsuzdur. Ormanın afacan devi Devcan da baba kucağından mahrum bırakıldığı için aynı derecede mutsuzdur. Bu yüzden arkadaşı ejderhaya yardımcı olmaya çalışır ancak ejderhaya konulan yasağın nedenini bir türlü öğrenemez. Ta ki ormanda çıkan yangın tüm gerçekleri ortaya çıkarana kadar. Bakalım sevimli aşçı ejderha özlemini çektiği lezzete kavuşabilecek mi? İstanbul Devlet Tiyatrosu, bu müthiş macerayı AKM Çok Amaçlı Salonda 18 Aralık'ta çocuklarla buluşturuyor. Dila Er ve Gözde Kısa'nın kaleminden çıkan oyunun yönetmeni ise Elif Erdal.

UKULELE KAMPI // 18 ARALIK // 16.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki Ukulele Atölyesi, 7 – 11 yaş arasındaki müziksever minikleri yepyeni bir enstrümanla tanıştırıyor. Ukulelenin temel akorlarını ve parmak kombinasyonlarını öğrenen çocuklar, atölye için belirlenen şarkıyı hep birlikte çalıp söylüyor. Her atölyede yepyeni bir şarkıyla tanışan çocuklar doyasıya eğlenirken, aynı zamanda geniş bir ukulele repertuvarına da sahip oluyor.