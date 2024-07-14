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        Haberler Gündem 3. Sayfa Atatürk heykeline taşlı saldırı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da Atatürk heykeline taşlı saldırı

        Elazığ'da kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline elindeki taş ile saldıran şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:51 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:12
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        Atatürk heykeline taşlı saldırı
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        Elazığ'daki olay, öğle saatlerinde Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde meydana geldi.

        Buradaki Atatürk heykeline çıkan bir kişi, heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. İhbarla bölgeye gelen polis, inceleme sonrası şüpheliyi yakaladı. Şizofreni hastası olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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