Kimlerden ücret alınmıyor

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2019 otopark ücret tarifesi de belli oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019 yılı için Atatürk Havalimanı ücret tarifesini de duyurdu. Tarifede 2019 yılında Atatürk Havalimanı'nda alınacak otopark ücretleri bilgisi de yer aldı. İç/dış hatlar kapalı otopark için otomobillerden alınacak ücret 0-1 saat arası 15 TL oldu.İç/dış hatlar açık otopark
İç/dış hatlar kapalı otopark
Otomobil: 0-1 saat 15 TL, 1-3 saat 19.50 TL, 3-6 saat 30.50 TL, 6-12 saat 36.25 TL, 12-24 saatleri 48.50 TL--- Abonman 4 gün 140 TL, 7 gün 229.50 TL, 15 gün 313 TL, Aylık 342 TL
Motor, Motosiklet: 0-1 saat 7.50 TL, 1-3 saat 10 TL, 3-6 saat 15 TL, 6-12 saat 18.50 TL, 12-24 saat 24.50 TL---Abonman 4 gün 70.50, 7 gün 114.50TL, 15 gün 156.50 TL, Aylık 171 TL
Otomobil: 0-1 saat 12 TL, 1-3 saat 15 TL, 3-6 saat 22 TL, 6-12 saat 24.50 TL, 12-24 saatleri 34 TL--- Abonman Aylık 225 TL
Minibüs, pikap: 0-1 saat 13.50 TL, 1-3 saat 18.50 TL, 3-6 saat 24 TL, 6-12 saat 29 TL, 12-24 saatleri 40 TL--- Abonman Aylık 290 TL
Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet: 0-1 saat 16 TL,.1-3 saat 22 TL, 3-6 saat 27 TL, 6-12 saat 34 TL, 12-24 saat 46 TL---Abonman Aylık 325 TL
Motor/Motosiklet: 0-1 saat 6.50 TL, 1-3 saat 7.50 TL, 3-6 saat 10.50 TL, 6-12 saat 12.50 TL, 12-24 saat 17 TL---Abonman Aylık 130 TL
Havalimanında görevli personel araçları (aylık): 105 TLKimlerden ücret alınmıyor
Devlet Personel Başkanlığının "Devlet Teşkilatı Bilgi Bankası"nda listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile),kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar),engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar),şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar),DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmıyor.
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