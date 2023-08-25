Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek? 2023 Atatürk filmi oyuncuları kimler?

Cumhuriyetimizin kurucusu ulıu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından bir kesitinin anlatılacağı Atatürk filmi ile ilgili müjdeli açıklama geldi ve filmin ilk fragmanı paylaşıldı. İşte, şimdiden büyük bir heyecanla beklenen Atatürk filmi hakkında detaylar...