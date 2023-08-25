Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek? 2023 Atatürk filmi oyuncuları kimler?
Başrolünü ünlü oyuncu Aras Bulut İyinemli'nin üstlendiği Atatürk filmi için geri sayım başlamış durumda. Uzun bir süredir merakla beklenen filmin ilk fragmanı gün itibariyle yayınlandı. İşte, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi hakkında bilgiler...
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Cumhuriyetimizin kurucusu ulıu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından bir kesitinin anlatılacağı Atatürk filmi ile ilgili müjdeli açıklama geldi ve filmin ilk fragmanı paylaşıldı. İşte, şimdiden büyük bir heyecanla beklenen Atatürk filmi hakkında detaylar...
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ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin bir parçası olarak Atatürk filminin ilk olarak 29 Ekim 2023 tarihinde "TV özel versiyonu" ile FOX'ta yayımlanması planlanıyor.
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Ardından ilk filmin 3 Kasım'da, ikinci filmin 22 Aralık'ta sinemalarda gösterime gireceği tahmin ediliyor.
2024'te ise her iki film FOX'ta yayımlanacaktır.
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ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Esra Bilgiç - Madam Corinne
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Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Hamdi Alkan
Darko Perić - Stiliyan Kovaçev
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu