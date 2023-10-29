ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX ekranlarında TV’ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda vizyona girecek yapım, 2024 yazında bu kez her iki filmiyle FOX ekranlarında izleyicilerle buluşacak.



Film bu akşam saat 21:00'de yayınlanacak.