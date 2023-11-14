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        Haberler Televizyon Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek? Atatürk filmi 2. bölüm sinema yayın tarihi! Atatürk filmi oyuncuları kimler?

        Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek? Atatürk filmi 2. bölüm sinema yayın tarihi...

        3 Kasım tarihi itibariyle ilk kısmı vizyona giren Atatürk filminin 2. kısmı için arayışlar şimdiden başlamış durumda. Ünlü oyuncu Aras Bulut İyinemli'nin başrolünde yer aldığı ve büyük beğeni toplayan filmin devamının vizyon tarihi belli oldu. İşte, hem bu konuyla ilgili bilgiler hem de filmin oyuncu kadrosu hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 21:03 Güncelleme: 14.11.2023 - 21:03
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        • 1

          Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı ve yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu Atatürk filminin 2. kısmı ile ilgili artık heyecan dorukta. Sinemanın ardından televizyon ekranlarında da boy gösterecek filmle ilgili en çok merak edilen soruları bir araya getirdik...

        • 2

          ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

          ‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle:

          29 Ekim 2023, TV özel yayını, FOX

          3 Kasım 2023, ATATÜRK - 1. Film, Sinemalarda

          5 Ocak 2024, ATATÜRK - 2. Film, Sinemalarda

          2024'te her iki film FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

        • 3

          ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

          Songül Öden - Zübeyde Hanım

          Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

          Sarp Akkaya - Enver Paşa

          Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

          Esra Bilgiç - Madam Corinne

        • 4

          Sahra Şaş - Makbule Atadan

          Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

          Beran Kotan - Ömer Naci

          Hamdi Alkan

          Darko Perić - Stiliyan Kovaçev

          Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

          Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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