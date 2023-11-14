Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek? Atatürk filmi 2. bölüm sinema yayın tarihi...
3 Kasım tarihi itibariyle ilk kısmı vizyona giren Atatürk filminin 2. kısmı için arayışlar şimdiden başlamış durumda. Ünlü oyuncu Aras Bulut İyinemli'nin başrolünde yer aldığı ve büyük beğeni toplayan filmin devamının vizyon tarihi belli oldu. İşte, hem bu konuyla ilgili bilgiler hem de filmin oyuncu kadrosu hakkında detaylar...
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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı ve yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu Atatürk filminin 2. kısmı ile ilgili artık heyecan dorukta. Sinemanın ardından televizyon ekranlarında da boy gösterecek filmle ilgili en çok merak edilen soruları bir araya getirdik...
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ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle:
29 Ekim 2023, TV özel yayını, FOX
3 Kasım 2023, ATATÜRK - 1. Film, Sinemalarda
5 Ocak 2024, ATATÜRK - 2. Film, Sinemalarda
2024'te her iki film FOX TV ekranlarında yayınlanacak.
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ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Esra Bilgiç - Madam Corinne
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Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Hamdi Alkan
Darko Perić - Stiliyan Kovaçev
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu
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