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        Haberler Gündem Atatürk'e ve Türk milletine hakarete tutuklama

        Atatürk'e ve Türk milletine hakarete tutuklama

        Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:39
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        Atatürk'e ve Türk milletine hakarete tutuklama
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        Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Burak Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkta ifadesi alınan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

        BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Gereği yapıldı-29" başlığıyla açıklamada bulunmuştu.

        Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanmıştı.

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