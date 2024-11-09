'Atatürk Bulvarı' UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday

"Birinci Meclis, İkinci Meclis, Başbakanlık binasına baktığımızda Cumhuriyet'in parlamenter sisteme verdiği önemi, Ankara Valiliği binası ve Maliye Bakanlığı binası gibi yapılara baktığımızda da hükümet politikasını orada görebilirsiniz. Tarihi İş Bankası, Merkez Bankası ve Ziraat Bankası gibi yapılara baktığımızda da Cumhuriyet'in finans politikasını orada izleyebilirsiniz. Bir yanında da Sümer Bank'ta ise Cumhuriyet'in üretim politikasını görebilirsiniz. Devam ettiğiniz zamanda sizi 'Devlet Opera Balesi' karşılar. O da Cumhuriyet'in kültür politikasının izidir. Karşısında da Ankara Radyosu'nu görürsünüz. O da Cumhuriyet'in iletişim ile basın ve halkla ilişkilere vermiş olduğu önemdir. Hemen bitişiğindeki 'Türk Hava Kurumu da Cumhuriyet'in ulaşım politikasıdır.

Hemen yanındaki Olgunlaşma Enstitüsü ise Cumhuriyet'in kızların eğitimine vermiş olduğu değerdir. Yanındaki Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi de eğitime verilmiş olan önemdir. Hemen devam ettiğinizde eski Sağlık Bakanlığı ile Hıfzıssıhha binaları da yine Cumhuriyet'in sağlık politikalarını yansıtan fiziksel mimari öğelerdir. Yine devam ettiğimizde Yargıtay Binası, adliye politikasını, büyükelçilikler de dış politikayı, en son ise Çankaya Köşkü de Cumhuriyet'in sadeliğini, vakurluğunu ve kararlılığını yansıtır. Yani Atatürk Bulvarı üzerinden bir Cumhuriyet felsefesi okuması yapmak mümkündür."