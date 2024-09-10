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        Haberler Gündem 3. Sayfa Atatürk Anıtı'na saldıran dayı ile yeğene hapis cezası | Son dakika haberleri

        Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen 4 yıl 4 ay ceza aldı

        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na satırla saldırarak zarar veren dayı ve yeğeni 4 yıl 4 ay ceza aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:38 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:38
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        Atatürk Anıtı'na saldıran dayı ile yeğene hapis cezası
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        Geçtiğimiz 16 Haziran'da meydana gelen olayda; Y.K. ve yeğeni Z.A., Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balta ile vurarak zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sanıkları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Bugün 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıkların akıl sağlıklarının yerinde olduğu belirlendi. Savcı, sanıkların ‘Alenen Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıkların bayram günü yaptıkları eyleme; “Putlarınızı yıkacağız” ve “Demirden adama neden tapıyorsunuz” şeklinde açıklamalarıyla motive olduklarını belirtti.

        Sanıklardan Y.K., olayın anlık duygularla gerçekleştiğini ve hakaret suçlamasını kabul etmediğini ifade ederken, Z.A. ise hakaret suçunu kabul etmediğini ve eylemlerinin inançları doğrultusunda olduğunu söyledi.

        Mahkeme, sanıkları toplamda 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliye edilmelerine karar verdi.

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