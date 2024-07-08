Atasözü tehdit sayıldı: 3 ay 22 gün hapis cezası aldı

İstanbul'da yaşayan gazeteci İ.H.H., sosyal medya paylaşımına "Zamansız öten horozu keserler" atasözünü kullanarak, yorum yazan M.Y. hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada M.Y. hakkında "tehdit" suçundan dava açıldı.

İstanbul Anadolu 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan 36 yaşındaki sanık M.Y., "Suç konusu paylaşımı ben yaptım ama İ.H.H’yi kastederek yazmadım" dedi.

"VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK TEHDİT"

Şikayetçi İ.H.H.’nin avukatı Taha Yasin Caner, müvekkilinin paylaştığı habere "Zamansız öten horozu keserler" yorumu yapıldığını belirterek "Müvekkilimizin esasında normal bir haber paylaştığını görmekteyiz ve bu haberde de aslında hiç kimseye dokunmayacak, hiç kimseyi şahsi veya maddi-manevi şekilde zedelemeyecek bir haber paylaşmış. Ancak bazen vatandaşlarımız bu konuda kendilerini tutamayıp, bu şekilde yorumlar yazabiliyorlar. Bu söz konusu yorum ise aslında bir atasözü, işin en ilginç tarafı bu. ‘Zamansız öten horozu keserler’ diyerek ve müvekkilimizi de etiketlemek suretiyle müvekkilimize matuf bir şekilde bu yorumu yaptılar. Biz bunu müvekkilimize yönelik vücut bütünlüğüne tehdit olarak algıladık ve bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme de ‘Zamansız öten horozu keserler’ atasözünü müvekkile yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi" dedi.