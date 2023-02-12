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Ataşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu bağlantısında duran bir otomobile, servis minibüsü ve bir otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Giriş: 12.02.2023 - 02:42 | Güncelleme: ABONE OL
Ataşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Ataşehir'de trafik kazası! 4 yaralı
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AA

TEM Otoyolu'nun Çamlıca Bağlantısı, Ankara istikametinde iddiaya göre duraksayan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobile, servis minibüsü ile otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı. Servis minibüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan ve ismi öğrenilemeyen 2 ağır yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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