Ataşehir'de yanan evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, üst katta mahsur kalan bir kadın ve 2 çocuğunun kurtarılması için harekete geçti.

Evin önünde park halindeki aracın üzerine çıkarak ikinci kattaki evin demir parmaklıklarını söken vatandaşlar, içeride mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 3 kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 katlı ev ile kurtarma çalışmaları için vatandaşların üzerine çıktığı araçta hasar oluştu.