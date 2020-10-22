Ataşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - İSTANBUL

Kadir D. idaresindeki 67 AAR 979 plakalı otomobil, D100 Kozyatağı Kavşağı-Ataşehir yönünde TEM ayrımında, kontrolden çıkarak takla attı.Araçta bulunan sürücü Kadir D, Merve D. ve Tanem Şevval D. kazada hafif yaralandı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralıların ilk tedavisi ambulansta yapıldı.Kaza yapan otomobilin çekilmesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Edirne istikametinde oluşan yoğun trafik normale döndü.

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