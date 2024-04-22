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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de TIR şoförü park halindeki 2 TIR'a çarptı

        Ataşehir'de TIR şoförü park halindeki 2 TIR'a çarptı

        İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, park halindeki 2 TIR'a çarptı. Sürücünün yaralandığı kazada her üç TIR'da da hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 05:52 Güncelleme: 22.04.2024 - 06:12
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        TIR şoförü park halindeki 2 TIR'a çarptı
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        Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü park halindeki iki TIR'a çarparken kazada şoför yaralandı.

        Dudullu Caddesi üzerinde seyreden Paşa T. İdaresindeki TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 2 TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada yaralanan TIR sürücüsü Paşa T. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaza sonrası kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, her üç TIR'da da hasar meydana geldi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ataşehir
        #istanbul
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