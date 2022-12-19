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Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı

Ataşehir'de seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi

Giriş: 19.12.2022 - 20:10 | Güncelleme: ABONE OL
Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı
Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı
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DHA

Yangın, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Halk Caddesi TEM Otoyolu alt geçidinde seyir halinde olan servis minibüsünde çıktı.

DHA'nın haberine göre, kullandığı servis minibüsünden dumanlar çıktığını gören şoför, aracını sağda durdurdu. Şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonuç vermezken, alevler tüm minibüsü sardı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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