Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı

Yangın, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Halk Caddesi TEM Otoyolu alt geçidinde seyir halinde olan servis minibüsünde çıktı.

DHA'nın haberine göre, kullandığı servis minibüsünden dumanlar çıktığını gören şoför, aracını sağda durdurdu. Şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonuç vermezken, alevler tüm minibüsü sardı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.