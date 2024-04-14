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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de şantiyede iş kazası: 1 işçi öldü

        Şantiyede iş kazası: 1 işçi öldü

        İstanbul Ataşehir'de, bir inşaat şantiyesinde beton döküm pompasının çarpması sonucu düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:04
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        Şantiyede iş kazası: 1 işçi öldü
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        Ataşehir'in Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'ndeki şantiyede çalışma sırasında, mobil beton pompasının tekeri boşluğa düştü.

        Aracın sallanması sonucu beton döküm pompası aparatının çarptığı işçi, yüksekten düştü.

        Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, incelemelerin ardından morga götürüldü.

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        #iş kazası
        #İstanbul Ataşehir
        #Son dakika haberler
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