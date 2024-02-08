Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de otomobilin önünü kesip tehditler savuran baba-oğul yakalandı

        Ataşehir'de otomobilin önünü kesip tehditler savuran baba-oğul yakalandı

        İstanbul Ataşehir'de 21 Ocak günü yaşanan ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olayda, araçla önünü kestikleri otomobilin sürücüsüne tehdit ve hakarette bulunan baba-oğul, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 00:59 Güncelleme: 08.02.2024 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin önünü kesip tehditler savuran baba-oğul yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ataşehir'de araçla önünü kestikleri otomobilin sürücüsüne tehdit ve hakarette bulunan baba-oğul yakalandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak’ta İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde iki kişinin, durdurdukları otomobilin sürücüsünü tehdit edip hakarette bulundukları görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; ekipler, araçla otomobilinin önünü kestikleri sürücü M.S'yi tehdit eden şüphelilerin E.Y. ile oğlu U.Y. olduğunu belirledi.

        Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yakalanan baba-oğul, emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit'' ve ''hakaret'' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Maganda genç kadına dehşeti yaşattı
        Maganda genç kadına dehşeti yaşattı Haberi Görüntüle

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #istanbul
        #Ataşehir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Haşdi Şabi'nin komutanı Bağdat'ta öldürüldü
        Haşdi Şabi'nin komutanı Bağdat'ta öldürüldü
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Düğün magandası tutuklandı!
        Düğün magandası tutuklandı!
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Habertürk Anasayfa