Öğrenci yurdunda korkutan yangın

DHA

Yangın, saat 02.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Nene Hatun Sokakta bulunan 5 katlı özel bir erkek öğrenci yurdunun 5. katında çıktı.

Bir odadan dumanların yükseldiğini gören öğrenciler hemen yurdu boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.