Ataşehir'de oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi

Yunus Emre Caddesi'nde, dün oğlu U.K'yi (40) tabanca ile başından vurarak öldüren S.K'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

S.K, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ataşehir Öğretmen Evleri Durağı'nın arkasında dün oğluyla tartışan S.K, oğlu U.K'yi tabanca ile başından vurmuş, ağır yaralanan U.K. sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.