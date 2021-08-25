Ataşehir'de köpeği ezdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir panelvanın köpeği ezme görüntüsünün sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği araç sürücüsü şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının kullandığı aracın sokakta yatan köpeği ezmesi ve bir süre sonra olay yerinden uzaklaşmasına ait anlar yer alıyor.