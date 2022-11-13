Kamyonun açılan damperi üst geçide çarptı

İstanbul Ataşehir'de hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı.

D-100 kara yolu Bostancı mevkisi yan yolda Kadıköy yönüne giden hafriyat kamyonunun damperi açıldı. Yaya üst geçidine çarpan damper, burada asılı kaldı.

AA'nın haberine göre; Kaza dolayısıyla yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Kamyon ve damperi yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.