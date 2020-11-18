Ataşehir'de iş yeri yangını

AA

Küçükbakkalköy Yolu Caddesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunun giriş katındaki faaliyette olmayan restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında yurtta bulunan az sayıda öğrenci de tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle restoranda hasar oluştu.

İş yeri sahibi Mustafa Parlak, AA muhabirine, restoranın Kovid-19 pandemisi nedeniyle yaklaşık 9 aydır kapalı olduğunu anlatarak, "Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz. İtfaiyeye haber verdik, gelip söndürdüler. İncelemenin ardından yangının sebebini öğreneceğiz." dedi.