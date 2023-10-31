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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

        Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

        İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsünün emniyet şeridinde bekleyen minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 05:23 Güncelleme: 31.10.2023 - 05:25
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        Ataşehir'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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        Ataşehir'de İETT otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'nın haberine göre, TEM Otoyolu Ankara yönünde ilerleyen İETT otobüsü, emniyet şeridinde bekleyen minibüse çarptı.

        Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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        #Ataşehir
        #haberler
        #istanbul
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