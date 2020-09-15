Olay, saat 17.30 sıralarında Ferhat Paşa Mahallesi 35. Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, kapıyı zorlayarak açan iki hırsız eve girdi. Bir şeyler ararken evi dağıtan hırsızlar, pazardan dönen ev sahibi kadını kapıda görünce paniğe kapıldı.
Hırsızlar ile ev sahibi kadın arasında bir süre arbede yaşandı. Hırsızlardan biri silahınla kadına iki el ateş etti. Kurşunlardan biri kadının bacağına isabet etti. Yaralanan kadının kanlar içinde yere yığılırken hırsızlar kaçarak uzaklaştı. Vurulan kadının akrabası olduğu öğrenilen bir kişi de hırsızların peşine düştü ancak onlara yetişemedi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Hırsızların kaçması ve bir kişinin onları kovalama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Saldırıya uğrayan kadının komşusu Mehmet Öztürk "Kadın pazardan geliyor, karşı komşum. Hırsızla karşı karşıya geliyor. Hırsız kadına silahla ateş ediyor bacağına. Evi dağıtıyor, çelik kapıyı parçalıyor, hepsi bu yani. Hırsızlar iki kişiymiş. Bacağından yaralamış, iki el sıkmış ama birisi boşa gitmiş. Evi dağıtmışlar komple, bilmiyoruz tam olarak bir şey göremedik, evde polisler var şu anda" İfadelerinde bulundu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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