Ataşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü -İSTANBUL

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında, elektrik kontağından yangın çıktı.Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Duman nedeniyle binada mahsur kalan kişiler, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.Tahliye edilen 5 kişinin olay yerinde müdahalesi yapılırken 4'ü ise ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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