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Ataşehir'de eşiyle tartışan kişi evini ateşe verdi

İstanbul Ataşehir'de eşiyle tartışan kişi yaşadıkları evi ateşe verdi

Giriş: 14.12.2022 - 23:44 | Güncelleme: ABONE OL
Ataşehir'de eşiyle tartışan kişi evini ateşe verdi
Eşiyle tartışan kişi evini ateşe verdi
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AA

AA'nın haberine göre, Örnek Mahallesi Arma Sokak'taki apartmanın en alt katında oturan Emin Semih U. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Emin Semih U, tartışma sırasında daireyi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen Emin Semih U. ile onu kurtarmak için daireye giren komşusu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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