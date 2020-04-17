Ataşehir'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - İSTANBUL

.Alınan bilgiye göre, Yücel Alkan idaresindeki 34 KP 3955 plakalı beton mikseri, Vedat Günyol Caddesi'nden ayrılıp TEM Otoyolu istikametine dönerken virajı alamayarak yan yattı. Araçta sıkışan sürücü Alkan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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