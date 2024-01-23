Ataşehir'de bir dairenin balkonu çöktü! Şans eseri kimseye bir şey olmadı
Ataşehir'de, üç katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Olay sırasında etrafta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi
Giriş: 23.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 00:37
Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Caddesi'nde, bir dükkanın üstündeki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle moloz parçaları iş yerinin önüne ve kaldırıma düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.