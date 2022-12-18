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Ataşehir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ataşehir'de TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Giriş: 18.12.2022 - 06:49 | Güncelleme: ABONE OL
Ataşehir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Yunus A. yönetimindeki 34 DPZ 508 plakalı otomobil, Sabiha Gökçen Havalimanı ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlerin üstüne çıkarak asılı kaldı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle, olay yerine itfaiye, polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin otomobilden çıkardığı sürücü Yunus A, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

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