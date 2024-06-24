Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı
İstanbul Ataşehir'de alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, aracıyla düğün salonunun önünde park halindeki otomobillere çarptı. Kazanın ardından düğün sahipleri sürücüye saldırırken, ortalık savaş alanına döndü.
Ataşehir'in Mustafa Kemal Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü, aracıyla düğün salonunun önüne park eden araçlara çarptı.
Kazayı haber alıp düğün salonundan dışarıya çıkan araç sahipleri sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Saldırıya uğrayan sürücü kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri ile düğün salonundan çıkan kişiler arasında da tartışma yaşandı. Polis ekipleri kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.