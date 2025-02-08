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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 06:37 Güncelleme: 08.02.2025 - 06:37
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        Ataşehir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 6 araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

        Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; redaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Ataşehir
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