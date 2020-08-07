Ataşehir'de 217 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - İSTANBUL

AA

Örnek ve Ferhatapaşa mahallelerinde iki adreste arama yapan ekipler, 217 kilogram kaçak tütün, 70 bin 280 makaron, 113 bin boş makaron ve makaron doldurmakta kullanılan 2 elektrikli makine buldu. 5 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan zanlılar, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.