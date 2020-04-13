CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

İlgezdi, mesajında şunları kaydetti:

"Ataşehir Belediye Meclis üyemiz, yol arkadaşımız, canım yavrum Uğurcan Demir'i kaybettik. Daha 27 yaşındaydı. Hayat doluydu. Koronavirüs aramızdan aldı. Sözün bittiği yer burası. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun."