Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem "Atanamayan öğretmenleri 18 Mayıs’ta Saraçhane’ye bekliyoruz" - Güncel haberler

        "Atanamayan öğretmenleri 18 Mayıs’ta Saraçhane’ye bekliyoruz"

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce İstanbul'da tüm atanamayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laiklik ve çağdaş eğitim talep edenleri saat 13.00'de Saraçhane Meydanına bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 23:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Atanamayan öğretmenleri Saraçhane'ye bekliyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi’nin 100’ncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çankaya Belediyesi ile birlikte düzenlediği ‘Yüzyılın Tanığı Cumhuriyet’ adlı sergi programının açılışına katıldı. 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Eski Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye başkanları, Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, gazeteciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Özel, Mustafa Kemal Atatürk’ün, gazeteye isim verdiğini hatırlatarak, gazetenin hiçbir partiye yakın olmadığını belirtti.

        Özel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı protokolleri hedef alarak, “Bugünlerde bütün Cumhuriyet ailesi ülkede milli eğitimle ilgili, laik ve çağdaş eğitimle ilgili ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı birtakım protokollerle laikliği yok sayan, çağdaşlığı dışlayan, tersine karşı devrim yapılarıyla, protokollerle evlatlarımızın eğitim suretiyle gelecekleri ipotek altına almaya çalışan bir takım çabaları rahatsızlıkla takip ediyorlar. Bunlardan bir tanesi içinde bulunduğumuz müfredat tartışmaları. Yine daha önce rahmetli Bülent Ecevit’in hayata geçirdiği, ilk imzasının sahibi olduğu kanun tasarısının sahibi olduğu, TBMM’nin kanunlaştırdığı, Sayın Ahmet Necdet Sezer’in onaylayarak, artık kamudaki işe alımların tamamen liyakat esasına göre olmasının teminatı olan KPSS sistemi yerine oraya mülakat dayatanların, partizanlık dayatanların, liyakate değil sadakate önem verenlerin, sübjektif kriterlerle devlete memur, öğretmen seçenlerin ülkeyi getirdiği nokta ortada.” diye konuştu.

        ‘ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİ 18 MAYIS’TA SARAÇHANE’YE BEKLİYORUZ’

        Özel, kamudaki atamaların liyakate uygun yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Bugünlerde bir yandan mülakatın kaldırılmasına verilen sözün terk edildiğini, uygulanmayacağını, bir yandan hiçbir kusurları olmadığı halde atanamayan öğretmenler diye adlandırılan atanmayan öğretmenlerin beklediklerinin 4’te biri oranında atama ilan edilmiş olmasının, bir yandan ‘10 yıldır çalışıyoruz deyip 7 günde görüş bildirin’ dedikleri müfredatın yarattığı endişeler ortada. Herhalde bunu açıklamak için en doğru kürsü ve en doğru yer burasıdır. CHP olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ndan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri, çağdaş Cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul’da saat 13.00'de Saraçhane Meydanı’na bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız. Onları dinleyeceğiz. Onların sesine ses olacağız” ifadelerini kullandı.

        Özel'in açıklamalarının ardından, 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve katılımcılar sergi alanını gezerek vatandaşlarla fotoğraf çekti.

        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Haberi Görüntüle

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Özgür Özel
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Finale son bilet!
        Finale son bilet!
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Fırtına finale 4 golle çıktı!
        Fırtına finale 4 golle çıktı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Habertürk Anasayfa