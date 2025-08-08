Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de - Güncel haberler

        Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

        Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.08.2025 - 00:33 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alınırken, yerine Burkay Şimşek'in ataması yapıldı.

        Sağlık Bakanlığında açık bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu getirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına ise Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan atandı.

        ADLİ TIP KURUMU'NA GÖREVLENDİRMELER

        Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem Adıyaman, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Boylu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Atlas Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sarı, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ekinci görevlendirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Resmi Gazete
        #Atama kararları
        #son dakika
        #son dakika haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Donald Trump'tan Putin açıklaması
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Habertürk Anasayfa