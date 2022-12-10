Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Bora Dündar atandı.

AA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe Ersoy Aksoy getirildi.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Baran'ın ataması yapıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 13. Bölge Müdürlüğüne İbrahim Ersoy atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı.