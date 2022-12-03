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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Giriş: 03.12.2022 - 01:20 | Güncelleme: ABONE OL
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
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AA

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Muhittin Özdemir atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt getirildi.

Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata görevden alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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