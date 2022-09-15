Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Müfettişliklerine Erkan Öncel, Yavuz Selim Can, Murat Dönmez, Burak Soytürk, Yunus Biçen ve Mehmet Burak Turan atandı.
Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyesi Uzm. Dr. Emre Çırakoğlu, Nöroloji Üyesi Prof. Dr. Ayhan Köksal ve Göğüs Hastalıkları Üyesi Uzm. Dr. Özlem Saniye İçmeli görevlerinden alındı.
Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Caner Beşkoç atanırken, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Selahattin Kuşhan, Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Umut, Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Farmakoloji Üyeliğine Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Büyükokuroğlu, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahisi Üyeliğine ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmed Yanartaş görevlendirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Diyarbakır İl Müdürlüğüne Şırnak İl Müdürü Muzaffer Akçam, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığına Ahmet Kürşad Dosdoğru getirilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan görevden alındı.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliklerine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Denetleme Kurulu üyeliğine ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan atandı.
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