Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ve Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Müşavirliği pozisyonuna Metehan Başar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin cumhurbaşkanlığı kararıyla görevinden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevinden alındı.