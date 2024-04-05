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        Haberler Gündem 3. Sayfa Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çeşitli atamalar yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 03:35 Güncelleme: 05.04.2024 - 03:36
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        Atama kararları Resmi Gazete'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        AA'nın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Malatya İl Müftülüğüne Ramaza Dolu atandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Osmaniye İl Müdürlüğüne Tolga Nacar, Trabzon İl Müdürlüğüne Hüseyin Mollaoğlu getirildi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 137 iş müfettişinin ataması yapıldı.

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        #Atama kararları
        #Resmi Gazete
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