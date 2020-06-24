Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Can Acaroğlu ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Ertan Göv atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp getirildi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilecik Defterdarı Mustafa Şahin, Diyarbakır Defterdarı Mecit Özdemir, Kars Defterdarı Senem Topal ve Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş görevinden alındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine, hazine kontrolörleri Halil Yanık, Murat Erinç Bayrakcı ve Alper Ergen atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliğine, yeterlilik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Pınar Bilgen getirildi.
- Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz Karakaşoğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin Tepe, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seydi Doğan, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emin Engin, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Gür ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Fatih Vargeloğlu atandı.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seyfullah Okumuş, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı getirildi.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Murat Baştor, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak Aykan, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin Kara, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek ve 1. Bölge Müdürlüğüne Serdar Yücel atandı.
- Rektör atamaları
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.
Türk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu üyeliğine Ebubekir Gizligider atandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Oya Ercil görevden alındı ve bu suretle boşalan 1. Hukuk Müşavirliğine Abdulkadir Sarı getirildi.
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