Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan birinci Hukuk Müşavirliğine, Serdar Ceylan atandı.
Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp üyeliğine İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora Özdemir getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Feyzullah Dereci, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Aslan Yıldız, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Salih Başparmak, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsa Yazıcı, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulsamet Eren, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman Tatlısu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdurrahman Şahin, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yunus Öztürk, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Emrullah Güler ve Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulselam Er'in atamaları yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında, Strateji Geliştirme Başkanı İsmail Demirel görevinden alınırken, açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Alper Özkan atandı.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mahmut Oğuz, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Deniz Edip getirildi.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ergin Dinç atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Hayati Özgür ile Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak, Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne Giresun Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Güneş, Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Cafer Bal getirildi.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Nejat Çoğal, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Tuncay Bayraktar getirildi.
Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne Murat Baştor atandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Necdet Sümbül ve Yunus Emre Ayözen getirildi.
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