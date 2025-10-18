Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de 18 Ekim 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Atama kararları Resmi Gazete'de! 18 Ekim 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 18 Ekim Cumartesi günü tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 18 Ekim 2025 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan atama kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 00:50 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          18 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve atama kararları birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 18 Ekim 2025 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        • 2

          ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

          Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alındı.

          Bakanlığın, Sinop İl Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Müdürü Can Kayhan Özok, Rize İl Müdürlüğüne Isparta İl Müdürü Hüseyin Güçlü, Isparta İl Müdürlüğüne ise Rize İl Müdürü Selim Köse getirildi.

          Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince görevden alındı.

          Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ersin Karaman görevlendirilirken, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Cihad Demirli'nin ataması yapıldı.

          Kararla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel de görevden alındı.

        • 3

          18 EKİM RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          CUMHURBAŞKANI KARARLARI

          –– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10501)

          –– Kurakçıl Peyzaj Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 10502)

          –– Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması (KOP) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10503)

          –– Ankara İli, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam ve Nallıhan İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Güdül, Beypazarı, Ayaş İlçe Merkezleri ve Bağlı Mahalleler Su Temini Projesinin Yapımı Amacıyla Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10504)

          –– 154 kV İsdemir Şırnak GES TM-PS-3A TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Ada ve Parsel Numarası Gösterilen Taşınmazın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10505)

          –– Ordu İli, Fatsa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Gaga Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10506)

          –– Didim İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10507)

          –– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10508)

          –– Çankırı İli, Çerkeş İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10509)

          –– 400 kV Keban Şalt-2-Kayseri Kapasitör EİH (Güney) Girdi Çıktı Erdemir Malatya GES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10510)

          –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 10511)

          ATAMA KARARLARI

          –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395)

          YÖNETMELİKLER

          –– Uluslararası İşgücü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

          –– Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Olay Veri Kaydedici Sistemine İlişkin Ağır Hizmet Araçlarının Tip Onayı Hakkında Yönetmelik (AB/2024/2220)

          –– Yazma ve Nadir Basma Eserlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik

          –– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          GENELGE

          –– Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2028) ile İlgili 2025/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

          KURUL KARARI

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/10/2025 Tarihli ve 13869 Sayılı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        Eczacıyı darp eden saldırgan tutuklandı
        Eczacıyı darp eden saldırgan tutuklandı
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        Habertürk Anasayfa