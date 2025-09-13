Habertürk
        Resmi Gazete'nin 13 Eylül tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 13 Eylül 2025 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 13.09.2025 - 00:32 Güncelleme: 13.09.2025 - 00:37
        • 1

          Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve atama kararları birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 13 Eylül 2025 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        • 2

          13 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

          CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

          –– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 188)

          MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

          –– 6 Mayıs 2025 Tarihinde İmzalanan Ekli Asya Kalkınma Bankasının Kamu Garantisi Olmayan Faaliyetlerine İlişkin Mektubun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10383)

          –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında İstanbul’da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10384)

          –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10385)

          CUMHURBAŞKANI KARARLARI

          –– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10386)

          –– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10387)

          –– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10388)

          –– Ekli Kroki ile Listelerde Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-2 Alanı” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10389)

          –– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla “Kahramanmaraş İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10390)

          –– Türk Standardları Enstitüsü ve Bağlı İşyerlerinde Öz Büro İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının, Genel Sağlığı ve Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10391)

          ATAMA KARARLARI

          –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/359, 360, 361, 362, 363, 364, 365)

          YÖNETMELİKLER

          –– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10392)

          –– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

          –– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kuyumculuk, Süs Taşları, Takı Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          KURUL KARARLARI

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 13769 Sayılı Kararı

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 13770 Sayılı Kararı

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 13771 Sayılı Kararı

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 13772 Sayılı Kararı

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 13777 Sayılı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

          RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

          Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Şahin atandı.

          Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne ise Genel Müdür Yardımcısı Mürsel Baki getirildi.

          3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürü Muzaffer Akçam görevden alındı.

          Öte yandan Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince asıl üye olarak Uğur Kızılca, yedek üye olarak Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi.

        Yazı Boyutu
