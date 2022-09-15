Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

REKTÖR ATAMALARI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 17 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Yapılan atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.