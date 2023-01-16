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Atalanta'ya farklı kaybeden Salernitana'da teknik direktör Nicola'nın görevine son verildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Salernitana, teknik direktörü Davide Nicola ile yollarını ayırdı

Giriş: 16.01.2023 - 22:54 | Güncelleme: ABONE OL
Atalanta'ya farklı kaybeden Salernitana'da teknik direktör Nicola'nın görevine son verildi
AA

Serie A'nın 18. haftasında dün deplasmanda Atalanta’ya 8-2'lik farklı skorla mağlup olan Salernitana'da yönetim, yenilginin faturasını teknik direktör Nicola'ya çıkardı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Davide Nicola'nın teknik direktörlük görevinden alındığı belirtilirken, 49 yaşındaki teknik adama bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür edildi.

Nicola, geçen yıl şubat ayında başına geçtiği Salernitana'da gösterdiği performansla takımın ligde kalmasını sağlamıştı. Nicola yönetiminde geçen sezon 15 maça çıkan Salernitana, bu maçlardan 18 puan toplayarak küme düşmekten kurtulmuştu.

Salernitana bu sezon ise şu ana kadar oynadığı 18 maçta aldığı 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 18 puan toplarken, 16. sırada kaldı. Bordo-beyazlı takım, ligde son 6 haftadır galip gelemiyor.

İtalyan spor basınında, Salernitana'da Nicola'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Roberto D'Aversa, Eusebio Di Francesco ve Rafael Benitez gibi teknik adamların isimlerinin geçtiği belirtildi.

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